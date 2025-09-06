LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez y Tellado Efe

Sánchez acusa a Tellado de «insultar a miles de españoles» por decir que el PP «cavará la fosa» del Gobierno

El secretario de Organización del PP ha vaticinado que «este puede ser el último curso político» de un Ejecutivo «agonizante»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:46

Nuevo encontronazo entre el Gobierno y el PP con Franco y la Guerra Civil como argumento de refriega. Pedro Sánchez acusó este sábado al secretario ... general del PP, Miguel Tellado, de «insultar a miles» de españoles por decir éste poco antes en un mitin en Pamplona que el PP «cavará la fosa» del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  2. 2 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  3. 3 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  4. 4 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  5. 5

    La videovigilancia inteligente que viene
  6. 6

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  7. 7

    El proyecto del nuevo edificio de Medicina se licitará este mes por 1,88 millones de euros
  8. 8

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»
  9. 9 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  10. 10 El grupo valenciano Torre Oria se queda con la marca Berberana y los activos de Fuenmayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sánchez acusa a Tellado de «insultar a miles de españoles» por decir que el PP «cavará la fosa» del Gobierno

Sánchez acusa a Tellado de «insultar a miles de españoles» por decir que el PP «cavará la fosa» del Gobierno