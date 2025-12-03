La Sala respalda el informe de la UCO sobre los 95.000 euros de Ábalos sin justificar

Malas noticias judiciales para el preso preventivo José Luis Ábalos. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que supervisa el 'caso Koldo' ha rechazado el ... recurso presentado por la defensa del exministro en septiembre pasado, una vez que el instructor decidió desgajar la causa especial abierta en dos: la relativa a los contratos de las mascarillas, en la que Ábalos ésta procesado, y la referida al presunto amaño de obra pública a cambio del cobro de mordidas, que también implica a su sucesor en la secretaría de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Uno de los aspectos más relevantes del auto de la Sala, conformada por Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo (ponente) y Pablo Llarena, es el unánime respaldo a las conclusiones del informe patrimonial elaborado por la UCO de la Guardia Civil sobre el investigado. La defensa alegó que «no se ha encontrado nada extraño que pueda incriminar a mi defendido en lo que se refiere a recibir dádivas de carácter económico». Sin embargo, los magistrados opinan todo lo contrario.

Señala la resolución que de la lectura del informe policial de 3 de octubre, en el que se concluía que Ábalos tenía gastos por valor de 95.000 euros sin trazabilidad bancaria entre 2017 y 2021, coincidiendo en su etapa como titular de Transportes, «le va a dificultar mantener tan concluyente afirmación». Una manera de decir que el citado informe es un indicio contundente contra el encausado.

Del mismo modo, sobre la credibilidad del «conseguidor» de la trama Víctor de Aldama, otro de los asuntos impugnados por la defensa, la Sala asegura que tanto el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, como el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya han tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto. «Tiempo habrá para valorar sus afirmaciones y su concordancia con el resto del material probatorio que se va acumulando; concordancia que parece evidente que ya se viene produciendo«, explica el auto.

Lo mismo cabe decir con otros indicios imputados a Ábalos, como los relacionados con el chalet gaditano de La Alcaidesa, del que hizo uso el exministro, el alquiler de la vivienda en Madrid de Jésica Rodríguez o el sobre intervenido por la Guardia Civil al hermano de Koldo García y que, según la defensa, demostrarían que su cliente fue investigado sin haber pedido el pertinente suplicatorio al Congreso en su calidad de aforado.

Finalmente, la Sala tampoco admite el hecho de calificar los audios intervenidos a Koldo, prueba clave de la causa, como «meras suposiciones y conjeturas« y reprueba que se vierta una serie de consideraciones sobre los informes de los peritos de la Guardia Civil, que concluyen que las grabaciones no sufrieron manipulaciones. No obstante, el instructor ha convocado a los especialistas el próximo 11 de diciembre para debatir sus conclusiones y las de la defensa de Cerdán, totalmente contrarias sobre estas evidencias.