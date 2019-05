Rivera vigilará con lupa a Sánchez y no permitirá un paso más al nacionalismo 01:26 Albert Rivera, en el mitin celebrado en Zaragoza. / EFE Anuncia que ejercerán una oposición «firme» para que no se hagan «chorradas» ni tampoco «machaquen» a los españoles a impuestos EFE Zaragoza Domingo, 19 mayo 2019, 16:01

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quiere a los 57 diputados, incluido él, «con la lupa» en la mano para vigilar a Pedro Sánchez y se ha comprometido también a no permitir que el nacionalismo «dé un paso más» y siga condicionando el gobierno de la nación, como han hecho con el PP y el PSOE.

Desde Aragón, una de las plazas claves para Ciudadanos después de sobrepasar al PP en las elecciones generales, Rivera ha avisado que ejercerán una oposición «firme» para que no se hagan «chorradas» ni tampoco «machaquen» a los españoles a impuestos, y por eso compensarán «los sablazos fiscales» de Sánchez con un «salvavidas fiscal» en las comunidades donde puedan gobernar.

Antes del acto central de campaña, celebrado en un cine de Zaragoza, Rivera, acompañado de los candidatos a la Presidencia de Aragón, Daniel Pérez, y a la Alcaldía de Zaragoza, Sara Fernández, han acudido al parque de la Esperanza, donde un monolito recuerda a las víctimas del atentado cometido en 1987 contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Un atentado ordenado por José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea, Josu Ternera, detenido esta semana, que causó once muertos, de ellos seis menores y a quien ayer homenajearon en Ugao-Miravalles (Vizcaya).

Para evitar que se repitan este tipo de actos, Rivera ha insistido en su compromiso de registrar en cuanto se pueda una iniciativa para prohibir los homenajes a terroristas. También a Josu Ternera se ha referido durante su intervención al candidato a la Presidencia de Aragón, quien ha preguntado al presidente aragonés, Javier Lambán, qué piensa «de un señor como Eguiguren que es capaz de llamar héroe al asesino de la casa cuartel de Zaragoza».

O qué le parece, ha seguido, «el gatillazo de Iceta, que hace ojitos a los indultos y al referéndum en Cataluña como Meritxell Batet», ha dicho Pérez, que es uno de los dirigentes de Cs que no ha cerrado la puerta a un eventual pacto con el PSOE. En todo caso, no son «un partido bisagra», ha advertido a Lambán, a quien ha afeado que le ponga a «parir» y que se refiera a él como «ese chico de Ciudadanos», aunque prefiere serlo, ha replicado, «y no el chico de los recados del PSOE».

Candidata a presidir el Congreso

Por otra parte, Albert Rivera, ha avanzado que su partido propondrá a la activista gitana Sara Giménez, para presidir el Congreso de los Diputados, que se constituye el próximo martes.

Los 350 diputados, ha señalado, tendrán que elegir entre Meritxell Batet, la propuesta de Pedro Sánchez, que, según Rivera, apoya el referéndum en Cataluña, y Sara Giménez, que defiende la igualdad de todos los españoles. «¿Se merecen los españoles que la tercera autoridad del país esté defendiendo un referéndum?», se ha preguntado Rivera.