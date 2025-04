Juan Carlos I se querella contra Revilla por injurias y le reclama 50.000 euros

Juan Carlos I se ha convertido en el primer monarca español en emprender acciones legales contra un político. El Rey emérito ha demandado al expresidente ... cántabro Miguel Ángel Revilla por vulnerar su derecho al honor con «expresiones calumniosas e injuriosas» vertidas en medios de comunicación, particularmente en intervenciones televisivas, entre mayo de 2022 y enero de 2025 .

El exjefe del Estado ha encargado su defensa legal ante los tribunales de Santander al bufete Novalex, el mismo que lleva buena parte de los asuntos judiciales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Este gabinete fue quien anunció este martes que el emérito reclama por «daños morales» 50.000 euros al expresidente autonómico y que ese dinero, de ganarse la querella, será destinado íntegramente a Cáritas.

Zarzuela, solo minutos después del anuncio de Novalex, se apresuró a aclarar que esta demanda contra Revilla «se trata de una iniciativa personal» de Juan Carlos I «a través de sus abogados privados» y que el padre de Felipe VI no ha «consultado» en ningún momento a Casa Real ni a su hijo sobre el inicio de este pleito sin precedentes en la historia de España.

Según la defensa del monarca retirado, Revilla utilizó «expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas» que suponen una «grave calumnia» y una «lesión directa al artículo 18.1 de la Constitución, que garantiza el derecho al honor de todos los ciudadanos». Por ello, don Juan Carlos solicita como paso previo a la demanda formal la celebración del preceptivo acto de conciliación.

En su nota, la letrada Guadalupe Sánchez, que será la que lleve personalmente la demanda contra Revilla, explicó que la única forma de evitar llegar a los tribunales es que el propio Revilla rectifique públicamente sus declaraciones. Esa rectificación, subrayó en su comunicado público, debe producirse «a través de los mismos medios» donde se produjeron las afirmaciones que han provocado la indignación del anterior jefe del Estado.

Guadalupe Sánchez fue la letrada que el pasado enero saltó a los medios tras denunciar que le habían robado dos móviles, dos portátiles y tres tablets en su vivienda de Guardamar del Segura (Alicante) y que entre la información sustraída había datos sensibles sobre los procedimientos judiciales en los que está envuelto la pareja de Ayuso, tanto de las acusaciones contra él por fraude como la imputación del fiscal general del Estado por revelar presuntamente datos confidenciales sobre González Amador.

De la cordialidad a la guerra

El Secretario general del Partido Regionalista de Cantabria y el exjefe del Estado mantuvieron una relación muy cordial durante todo el reinado de Juan Carlos I. Sin embargo, las críticas del exjefe de Gobierno cántabro tras conocerse los escándalos financieros y amorosos del monarca hicieron que esa calurosa relación pasara a ser gélida para terminar en convertirse en una inédita guerra judicial.

Novalex no adelantó qué concretas intervenciones públicas del político cántabro considera vejatorias contra el Rey emérito y qué declaraciones figurarán en la querella, pero el listado de manifestaciones 'poco amables' del expresidente regional sobre el anterior jefe del Estado es muy largo. Una de las intervenciones más duras de Revilla contra Juan Carlos I y de las que más ha escocido al emérito según su círculo más cercano tuvo lugar en el programa 'El Hormiguero' de Pablo Motos. «Estos señores de la chilaba de Arabia Saudí ingresaron al Rey emérito 100 millones y le dio 65 a su amiga íntima, Corina. ¿Es tan generoso para darle 65 a su amante o tenemos que pensar que tiene más de 1.000 y que 65 era solo un mal día? Yo estoy contra los corruptos y quiero que quien me ha representado y me representa dé ejemplo al máximo nivel. Estoy contra él y no contra el hijo. Que nos deje vivir en paz», afirmó el expresidente cántabro.

En marzo de 2024, en otra de sus intervenciones más duras, en el programa 'laSexta Xplica' el demandado afirmó que Juan Carlos I «no está en los tribunales por la Constitución española mal interpretada por el Constitucional» y denunció que «reside en los países árabes disfrutando del dinero que de allí le han nutrido abundantemente».

El pasado octubre, en el programa 'Más Vale Tarde' afirmó: «No conozco en Europa, en cualquier democracia, que un jefe de Estado haya renunciado a ser pagador de impuestos en el país que le ha tenido como jefe del Estado. Esto es terrible. Y luego ya sabemos que le pagamos las amantes».

Pero las intervenciones públicas críticas por parte del político cántabro contra el monarca han sido muchas más: «Los 60 millones que le dio a Corinna son solo la punta del iceberg»; «Yo he tenido con él hasta confidencias, pero cuando descubro que es un evasor fiscal…»; «es un apátrida fiscal»; «no le voy a dejar en paz hasta que vuelva con todo el dinero y lo ponga a recaudo del patrimonio de España»: o «tenía amantes que financiábamos todos los españoles».