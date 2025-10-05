LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación en Barcelona a favor de la liberación de la Flotilla. EFE

Regresan a España en las próximas horas 21 tripulantes de la Flotilla de la Libertad

Aún queda pendiente la liberación de otros 28 ciudadanos nacionales

A. Azpiroz

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:26

Comenta

21 de los 49 españoles que viajaban en la Flotilla de la Libertad con destino a Gaza cuando fue asaltada por la Armada Israelí regresarán ... a España en las próximas horas. La liberación, que conlleva la expulsión inmediata de territorio hebrero, llega a través de las negociaciones que ha mantenido el Ministerio de Asuntos Exteriores con las autoridades de Tel Aviv.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en la circunvalación de Logroño: un herido grave al intentar cruzar por debajo de la pasarela de Las Gaunas
  2. 2

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  3. 3

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  4. 4

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  5. 5

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7 Logroño se suma a otras ciudades y se manifiesta esta tarde en apoyo a Palestina
  8. 8

    La UD Logroñés suma un punto que le sabe a muy poco
  9. 9 Las mujeres de la Santa Cruz vuelven a portar a la Virgen del Rosario por Cascajos
  10. 10 Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Regresan a España en las próximas horas 21 tripulantes de la Flotilla de la Libertad

Regresan a España en las próximas horas 21 tripulantes de la Flotilla de la Libertad