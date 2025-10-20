PSOE y Sumar multiplican sus puntos de fricción en el Gobierno

El encarcelamiento provisional del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán el pasado 30 de junio removió en Sumar un sentimiento de agravio hacia ... el socio mayoritario de la coalición por el impacto que la corrupción iba a tener en la legislatura. Los de Yolanda Díaz se aprestaron a pedir una reunión urgente con los socialistas, que se saldó con promesas vagas por parte de Pedro Sánchez de dar «un giro social» a la acción del Ejecutivo, poner en marcha una agencia anticorrupción y no tumbar las iniciativas de los magenta en el Congreso. Pero, a día de hoy, estos siguen esperando esta reacción al tiempo que multiplican los frentes abiertos en el Consejo de Ministros.

El último barómetro del CIS de octubre dejó dos imágenes nítidas que ya se han convertido en tendencia. La primera, que las organizaciones que componen el grupo parlamentario de Sumar están sufriendo un desgaste mayor en el Gobierno que el mismo PSOE, que parece mantener el tipo pese a la situación judicial de sus dos últimos secretarios de Organización. Y la segunda, que la vivienda continúa a la cabeza como el principal problema de los ciudadanos españoles.

Ante esta situación, el pasado lunes Díaz reunió a los ministros de Sumar para intentar, por enésima vez, reconducir la legislatura y presionar a los socialistas proponiendo medidas de calado. De forma unilateral, decidieron llevar al Consejo de Ministros un real decreto trufado de medidas «urgentes» en materia de vivienda. Entre ellas, subir impuestos a los rentistas, congelar los alquileres, regular los alquileres de temporada y turísticos con un nuevo régimen sancionador y aprobar reformas legales que frenen la compra especulativa de vivienda. «Queremos que la propuesta llegue al Consejo de Ministros y se apruebe. El Gobierno tiene que ser valiente», afirmó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

El teléfono «mágico»

Pero los magenta se encontraron, una vez más, con las reticencias del PSOE y con la comparecencia en el Congreso, el pasado miércoles, de la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, cuyo anuncio más llamativo fue el de la puesta en marcha de un número gratuito, el 047, para que los ciudadanos pudieran resolver dudas en torno al alquiler o la adquisición de un inmueble. Una situación que no hizo más que agravar el enfado del socio de la coalición.

«La ministra de Vivienda quiso confiar su acción política a la magia. Literalmente. Anunció que habilitaría un teléfono para informar sobre vivienda a la ciudadanía. Un teléfono. Podría ser broma, pero es una anécdota. Nosotras no confiamos en trucos de magia para solucionar problemas, nosotras trazamos planes», lamentó la responsable de Movimiento Sumar, Lara Hernández.

En las últimas semanas, los roces entre los socios de la coalición se han multiplicado, con el hemiciclo como escenario principal. El 7 de octubre Sumar estalló después de que, por culpa de la abstención de los diputados del grupo parlamentario socialista, el Congreso tumbara una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural que llegaba a la Cámara baja respaldada por más de 700.000 firmas. «Hoy el PSOE no ha estado a la altura de nuestro país moderno y animalista», lamentó Díaz, sorprendida aún de que la iniciativa no hubiera recibido ni siquiera la luz verde para su consideración.

El mismo rechazo de Sumar provocó la propuesta del Ministerio de Seguridad Social, encabezado por la socialista Elma Sáiz, para subir las cuotas de autónomos a partir de 2026. Varios diputados de la bancada magenta la calificaron de «error». y La portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero fue más allá al señalar que «supone un desincentivo para los nuevos autónomos».

La paz en Gaza

El enfrentamiento se sumaba al vivido una semana antes tras la propuesta de ampliar a diez días el permiso por fallecimiento de un familiar cercano y otro por cuidados paliativos. Una iniciativa que, según el Ministerio de Trabajo, elevaría ambos permisos retribuidos a diez días y que la patronal calificó de «ocurrencia». El ala socialista, representada por Carlos Cuerpo, ministro de Economía, pidió negociar la medida con los agentes sociales. «La propuesta detallada se conocerá en unos días», aseguró Díaz el martes.

Ni siquiera el principio de acuerdo para el plan de paz en Gaza hizo coincidir a los partidos que forman parte del Gobierno. Tras su firma el lunes en un encuentro internacional patrocinado por Donald Trump en Sharm el-Sheij (Egipto), los de Díaz pidieron al PSOE que «no se baje la guardia» y se mantenga la petición de detención de Benjamín Netanyahu de la Corte Penal Internacional por genocidio. Por ello, afearon a Sánchez que «el papel de España no debe limitarse a hacerse fotos sonrientes con Trump», reprochó Martínez Barbero.

Se trata de un asunto espinoso que va a tener su siguiente capítulo en la tramitación parlamentaria del embargo de armas a Israel, convalidado hace dos semanas con los votos favorables de PSOE y Sumar, pero que divide a ambas organizaciones debido a diferencias sobre las excepciones que recoge la iniciativa legal.