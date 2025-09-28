LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una bandera palestina, en el mitin de María Jesús Montero el sábado. EP

El PSOE exhibe en sus actos los símbolos de la causa palestina

R. C.

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:06

El PSOE no ceja en su empeño de situar «el genocidio» de Israel en Gaza en el epicentro del debate político. La matanza en la ... Franja estuvo muy presente en el mitin de la vicepresidenta María Jesús Montero en Granada este sábado y la intervención ante los medios, este domingo, del líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, quien atribuyó al PP una «indecente pasividad» ante la crisis humanitaria.

