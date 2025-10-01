LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante un encuentro con la comisión de expertos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en la sede de su Ministerio Gustavo Valiente / Europa Press

La protección de la flotilla a Gaza abre otra grieta en el Gobierno entre el PSOE y Sumar

El socio minoritario del Ejecutivo discrepa del llamamiento oficial a que la iniciativa humanitaria no entre en las aguas de exclusión marcadas por Israel y reclama que la fragata 'Furor' le siga dando cobertura

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:27

El llamamiento del Gobierno a la flotilla solidaria Global Sumud (GSF), rumbo a Gaza, para que no se adentre en la zona de exclusión ... establecida por el ejército israelí ha abierto una nueva grieta entre el PSOE y Sumar. El Ejecutivo advirtió ya anoche a los integrantes de la expedición, formada por alrededor de 500 activistas internacionales que buscan romper el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria, de que la fragata Furor, enviada para darles asistencia en caso de que sea necesario un rescate, no podrá traspasar ese límite. La formación de Yolanda Díaz se lo echa en cara.

