Imagen de uno de los registros de la operación contra el 'Tren de Aragua'

Imagen de uno de los registros de la operación contra el 'Tren de Aragua' Policía Nacional

Primer golpe en España al 'Tren de Aragua', el cártel venezolano que obsesiona a Trump

La Policía Nacional ha detenido a trece personas y ha realizado cinco registros donde se ha incautado de diversas drogas sintéticas y cocaína

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:58

Comenta

Primer golpe policial de la historia de España al 'Tren de Aragua', el cártel venezolano al que Donald Trump ha declarado la guerra –hundimiento de ... barcos y asesinatos extrajudiciales incluidos- al considerarle el principal responsable de la introducción del fentanilo en Estado Unidos. Efectivos de la Policía Nacional han detenido en los últimas horas a trece supuestos narcos a los que acusa de «conformar una célula» del 'Tren de Aragua' en España.

