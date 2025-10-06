LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', durante un juicio en la Audiencia Nacional en 2007. EFE

El preso etarra 'Gadafi': «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente»

Iglesias Chouzas, condenado por la bomba lapa que mató al bebé en 1991, declara «sentir de veras el dolor que han padecido las víctimas» | La Fiscalía lo ve insuficiente

Jesús J. Hernández

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:07

Comenta

Es una frase del histórico preso de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', que fue condenado, entre otros atentados, por la bomba lapa que mató ... al bebé Fabio Moreno, hijo de un guardia civil de Erandio: «La muerte del niñoFabio me marcó profundamente». Esas palabras están entre los escritos y manifestaciones que ha analizado la Junta de Tratamiento Penitenciario de Basauri que ha aprobado su acceso al tercer grado, una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  2. 2 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  3. 3 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico
  4. 4

    Érase una vez... aquel Logroño de los recreativos
  5. 5 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  6. 6

    Ander Barrio esperó al final para ganar la Maratón de Logroño
  7. 7

    Ni solo bar ni solo restaurante
  8. 8 Un Rioja en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan
  9. 9 La nueva señal de la DGT que ya se puede ver en las carreteras de España: significado y multa que tendrán que pagar los conductores por saltársela
  10. 10 Los viajes del Imserso se venderán en La Rioja a partir del lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El preso etarra 'Gadafi': «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente»

El preso etarra &#039;Gadafi&#039;: «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente»