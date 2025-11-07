LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier. EP

El presidente de Alemania viajará a Gernika a final de mes para homenajear a las víctimas del bombardeo

La visita de Estado a España de Frank-Walter Steinmeier, entre el 26 y 28 de noviembre, incluirá un acto de desagravio en la localidad vasca

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

El viaje a Madrid del sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaidm, rompió el pasado martes con una racha de dos años si ... visitas de Estado para la diplomacia española. Ahora el país se prepara para recibir en este formato al presidente de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, entre el 26 al 28 de noviembre que incluirá una parada en Gernika para participar en un acto de homenaje a las víctimas del bombardeo sobre esta localidad vizcaína durante la Guerra Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Álava mantendrá el peaje en la AP-68 pero lo reducirá a «más de la mitad»
  2. 2 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni las mentes más privilegiadas del planeta lo hubieran podido hacer»
  3. 3

    Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches
  4. 4 El Gobierno de La Rioja decide repetir el examen de las oposiciones tras el suspenso masivo
  5. 5 Logroño, atacada por el Demogorgon
  6. 6 Vecinos de Los Lirios, a Escobar: «Tiene que ser horrible gastarse 200.000 euros y que le estafen a uno, incluso desde su propio partido»
  7. 7

    «Lo que he pasado no se lo deseo ni a mi peor enemigo»
  8. 8

    Una explotación ganadera modelo
  9. 9

    Entrena recupera el convento de Santa Clara
  10. 10

    Y otro nuevo edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... al día de aprobarse la moratoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El presidente de Alemania viajará a Gernika a final de mes para homenajear a las víctimas del bombardeo

El presidente de Alemania viajará a Gernika a final de mes para homenajear a las víctimas del bombardeo