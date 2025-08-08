El PP tacha de «timo» el primer año de Illa como president y los comunes le piden priorizar la vivienda

El «positivo» balance que ayer hizo el Govern catalán del primer año de Salvador Illa como president no fue compartido por el resto de grupos ... parlamentarios, tampoco por sus socios de investidura. El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, tachó los primeros 365 días del dirigente del PSC al frente de la Generalitat de «timo» y le reprochó actuar «como salvavidas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de «ceder» ante los independentistas. «Ha incumplido todo lo que prometió», zanjó.

Fernández insistió que Illa ha usado la Generalitat como «instrumento político al servicio» de Sánchez y para protegerle de «su debilidad» en el Congreso y de la corrupción que rodea al Gobierno y al PSOE». Para los populares, y en contra de lo que defienden desde Ferraz, la llegada del exministro de Sanidad a la GEneralita «no ha abierto una nueva etapa en Cataluña ni ha roto con el 'procés». El portavoz del PP puso como ejemplo de ello «la amnistía para aquellos que dieron un golpe a la democracia durante el procés, el indulto a los golpistas y la rebaja del delito de malversación».

Presupuestos en el aire

Los comunes, por su parte, exigieron a Illa «priorizar» las políticas en materia de vivienda y mejorar la gestión del servicio de Rodalíes de cara a las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos de 2026 que se iniciarán después del verano. «Centra su prioridad en el aeropuerto cuando debería ser la movilidad en tren», le afeó el portavoz del partido en el Parlament, David Cid.