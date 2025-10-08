El PP sentará a Sánchez en la comisión de investigación del Senado por «estar pringado». «Ánimo, Alberto», replica el presidente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido llevará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comisión de investigación del ... Senado que investiga la corrupción del PSOE. «Usted está pringado», le ha espetado Feijóo durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso. Feijóo ha concretado que esta misma mañana Sánchez será citado para declarar en octubre. «Tendrá la obligación de decir la verdad, aunque eso le resultará muy difícil», ha indicado.

El PP quiere que Sánchez comparezca en el Senado después de que declaren en el Supremo Ábalos y el exasesor del Ministerio Koldo García y antes de que sea juzgado en noviembre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Feijóo ha puesto sobre la mesa el nuevo informe de la Guardia Civil sobre las actividades supuestamente fraudulentas del exministro José Luis Ábalos y del ex secretario general del PSOE Santos Cerdán. «Soles, lechugas, chistorras... 300.000 euros en cuentas que no están en la contabilidad del partido. ¿Inventada? Es imposible que Ábalos y Cerdán hayan delinquido sin usted», ha dicho.

Feijóo ha aumentado la presión contra Sánchez y le ha acusado de eludir sus responsabilidades en la corrupción de su partido. «Un presidente limpio y decente se habría ido a Ferraz tras el informe de la UCO a investigar de dónde salieron los billetes de 500 euros», ha subrayado.

Sánchez, por su parte, le ha pedido a Feijóo que «elija bien sus batallas», ha esgrimido su agenda social para defenderse de los ataques por la corrupción del PP y ha ironizado: «Ánimo, Alberto». El presidente le ha recomendado al líder de la oposición leer «la página 28» de la investigación de la UCO para comprobar que «sus acusaciones son absolutamente falsas».