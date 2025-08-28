El PP rechaza que el Gobierno «amenace» con la Policía para cumplir el reparto de migrantes

El Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP mantienen el pulso por el traslado de los menores migrantes desde Canarias a la península. ... Las autonomías populares rechazan de plano las «amenazas» del Ejecutivo central, que ha vuelto a avisar este jueves de que utilizará todos los medios a su disposición, incluida la Fiscalía de Menores o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que cumplan el real decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros sobre el reparto de los migrantes.

«No nos cabe en la cabeza que los presidentes no vayan a cumplir la ley, estamos seguros de que lo van a hacer, pero si una comunidad no responde, eso se trasladará a la Fiscalía y se activarán los mecanismos pertinentes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha avisado en una entrevista en RNE el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que sin embargo, ha evitado concretar si, ante una supuesta negativa de las comunidades a recibir a los migrantes, la Policía realizará los traslados por la fuerza.

Torres ha vuelto a negar que el decreto beneficie a Cataluña y el País Vasco, que han quedado fuera de la acogida obligatoria de migrantes, y ha rechazado que se le aplique a Andalucía el criterio de 'territorio frontera', que en cambio, sí tiene Euskadi. «Las rutas se han modificado y esto es lo que corresponde a Andalucía», ha señalado Torres tras las críticas del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El PP ha recibido las medidas insinuadas por el Gobierno para llevar a efecto el contenido del decreto como una declaración hostil. La apelación a la Policía «impresiona mucho», ha admitido el consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, que ha reprochado al Gobierno que, en cambio, las Fuerzas de Seguridad del Estado no intervengan en los homenajes a etarras en el País Vasco. «Es inmoral que se hable de la Policía en este caso y en otros cueste tanto, como en la exaltación de presos de ETA o en el intento de golpe de Estado en Cataluña», ha enfatizado Rodrigo.

A la vez, las autonomías populares estudian otras vías para frenar el traslado de migrantes. Murcia ha anunciado este jueves que va a estudiar «todos los recursos posibles para que no se lleve a efecto» un reparto que considera «profundamente injusto, desigual y arbitrario». «No ha habido ningún tipo de reunión, no se ha compartido ningún tipo de información, no sabemos absolutamente nada», ha criticado el presidente de la Región, Fernando López Miras, que ha lamentado que «la solidaridad vaya por barrios y que no afecte ni a Cataluña ni al País Vasco».