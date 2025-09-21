El PP pide «entrar en el debate de los hechos» para «frenar» la masacre en Gaza

Mientras se recrudece la ofensiva israelí en Gaza, el Partido Popular continúa modulando su respuesta ante lo que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya definió ... la semana pasada como «masacre». El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras de la formación, Juan Bravo, insistió en esa línea e indicó este domingo que lo que está ocurriendo en la zona hay «que pararlo, eso nadie lo puede discutir». «Pero no podemos entrar en debates jurídicos, sino que hay que entrar en el debate de los hechos y hacer medidas que realmente permitan frenar esto, porque creo que nadie, absolutamente nadie, puede entender que esto esté pasando y que no seamos capaces entre todos los países de frenarlo», insistió.

Respecto al reconocimiento del Estado palestino por parte de algunos países –este domingo lo hicieron de una tacada Reino Unido, Portugal, Australia y Canadá, entre otros–, Bravo afirmó que «está bien hacer la declaración del Estado, pero lo principal es que ya hay una postura que es el reconocimiento y la existencia de los dos Estados».

Sobre la respuesta del Gobierno ante el fallo de las pulseras antimaltrato que señaló la Fiscalía en su memoria correspondiente a 2024, la otra cuestión candente en la pugna que mantienen con el Ejecutivo, el dirigente de los populares critica que no puede ser el «silencio», sino que tiene que poner soluciones para la protección de las mujeres.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Bravo defendió que esta situación es una muestra más de que en España hay un «Gobierno inoperante, paralizado, que no actúa, que no gestiona y sobre todo que está absorto en sus problemas de corrupción». «Y mientras tanto, los españoles estamos cada vez peor», ha insistido, antes de cifrar en aproximadamente 5.000 el número de mujeres que se pueden ver afectadas por esta situación de los fallos en estos dispositivos. Para abordar esta problemática, el PP ha convocado una sesión monográfica mañana en el Senado –donde cuentan con mayoría absoluta– sobre la violencia contra las mujeres.