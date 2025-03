El PP forzará una votación en el Congreso sobre Defensa para exhibir la debilidad de Sánchez

El PP está decidido a hacer de la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez un arma y forzará la próxima semana una votación en el Congreso ... con la que el PSOE y sus socios de investidura «tengan que retratarse» sobre el aumento del gasto en defensa que reclama Europa. Se trata de una proposición no de ley con la que los populares buscan que cualquier decisión que afecte a la posición de España en relación con la guerra en Ucrania, el vínculo transatlántico o los compromisos con la OTAN «sean debatidas y aprobadas por mayoría» en la Cámara baja.

Una vía que echaría por tierra cualquier plan de Sánchez de explorar fórmulas con las que poder esquivar a las Cortes y cumplir al mismo tiempo con la Unión Europea. Hasta ahora, el jefe del Ejecutivo ha utilizado el atajo del Consejo de Ministros para las inyecciones de gasto militar y evitar así choques con unos aliados que mantienen posturas claramente antibelicistas. «Estamos viendo, no con cierto sonrojo, cómo el Gobierno ya está intentando hacer trampas con el gasto militar, intentando incluir partidas. Claro, no es lo mismo engañar a Esquerra y a Junts que a la OTAN y a la Unión Europea», criticó este miércoles la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz.

A pesar de que los dos grandes partidos comparten con pocos matices la apuesta estratégica de aumentar la inversión militar al 2% del PIB, las batallas domésticas siguen pesando más que la oportunidad de consensuar un pacto de Estado. Ni en la Moncloa ni en Génova creen que el encuentro de hoy entre el presidente y Alberto Núñez Feijóo pueda servir para acercar posiciones. Los populares se quejan de la falta de información por parte del Gobierno para preparar la cita o de que Sánchez no conceda al líder de la oposición y del primer partido de España un trato deferente con respecto al resto de portavoces parlamentarios. «Es un chiste. Las cosas serias –lamentan– no se hacen así».

Reunión «informal»

Ante los recelos de Sumar respecto al aumento del gasto armamentístico, el PP echa más leña al fuego y rebaja a «reunión informal» la cita de este jueves en La Moncloa porque Sánchez solo podrá hablar «como secretario general del PSOE» y no como presidente después de evidenciarse que la coalición gubernamental no tiene una posición común. La reunión que este martes mantuvo con Yolanda Díaz acabó sin acuerdo, aunque ambos socios sí coinciden en la necesidad de un debate sereno en esta materia y se muestran a favor de que esta discusión pase por las Cortes. Eso sí, siempre que no implique su votación.

En la dirección nacional del PP recriminan también al jefe del Ejecutivo su silencio de 15 meses –los que han pasado desde su último encuentro en diciembre de 2023 para desatascar la renovación del Consejo del Poder Judicial–, que no haya informado a Feijóo sobre lo que está pasando en Europa y en el mundo, ni sobre cuál es la postura del país. «En un momento crucial para la UE y para España tenemos el peor Gobierno posible, un Gobierno débil con un presidente cercado por la corrupción», afirmó Muñoz, que acusó al dirigente socialista de estar «más preocupado» de las cuitas que atenazan a su Ejecutivo que por los «intereses de los españoles».