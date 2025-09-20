LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Tellado este sábado en un acto del PP en Tenerife. EFE

El PP denuncia ante la Comisión Europea los fallos de las pulseras antimaltradores

Tellado confía en la «unidad» de su partido para vencer a un «Gobierno a la desesperada»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:55

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, defendió ayer la «unidad» y el «valor» de su partido para «dejar atrás un Gobierno», el del ... presidente Pedro Sánchez, que gobierna a la «desesperada» y que supone un «auténtico peligro público» para España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  2. 2 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  3. 3

    Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
  4. 4 Fiestas de San Mateo: programa de hoy sábado 20 de septiembre
  5. 5 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo
  6. 6

    El alguacil, guardián de calles y memorias
  7. 7 Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229
  8. 8

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  9. 9 Litros de vino para ambientar San Mateo
  10. 10 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PP denuncia ante la Comisión Europea los fallos de las pulseras antimaltradores

El PP denuncia ante la Comisión Europea los fallos de las pulseras antimaltradores