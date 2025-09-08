LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. EFE

El PP cree que Leire Díez «no actuaba por libre», sino «a las órdenes de Sánchez»

Cuca Gamarra considera que las críticas del Gobierno a Feijóo por su 'me gusta la fruta' y a Tellado por las apelaciones a las «fosas» son muestras de «victimismo» para tapar la corrupción

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:22

El PP cree que la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, «no actuaba por libre», sino que lo hacía «a las órdenes» del presidente del Gobierno, ... Pedro Sánchez. La comparecencia de Díez este lunes en el Senado ha servido a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, para centrar el foco de las críticas del PP a Sánchez en la corrupción. «La 'fontanera' nos ha mentido. Quedó con Koldo, le da instrucciones y le exigía protección para Santos Cerdán para así proteger a Sánchez», ha afirmado Gamarra, que ha sacado la artillería pesada contra el presidente del Gobierno.

