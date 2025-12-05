LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Feijóo, junto a Guardiola, antes del inciio oficial de la campaña en un acto en Don Benito. Efe

El PP va al choque con Vox por el «tufo machista» de Abascal

El líder ultraderechista sugiere un relevo de GUardiola para negociar tras el 21-D y Feijóo le avisa de que «nuestros candidatos no son marionetas»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:41

Comenta

Primer día de campaña electoral en Extremadura y primer choque entre PP y Vox, que recrudece la guerra abierta entre ambas formaciones a dos semanas ... de que se abran las urnas en esta comunidad. El partido de Alberto Núñez Feijóo elevó este viernes el tono contra la derecha radical a cuenta del «tufo machista» de Santiago Abascal que se desprende de la entrevista concedida al diario Hoy, donde insinúa que el acuerdo entre las dos formaciones para que los populares retengan la Junta sólo llegará si María Guardiola deja de ser el referente del PP en este territorio. «Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo con Vox que suponga un cambio de rumbo para Extremadura, pues el PP tendrá que decidir si pone a otro candidato», apuntó el dirigente voxista, que acusó a la presidenta autonómica de no tener «cintura suficiente» como para entender que «si no tiene mayoría absoluta tiene que negociar con otras fuerzas».

