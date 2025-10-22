LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariano Moreno Pavón, extesorero del PSOE, y Ana María Fuentes, actual gerente de Ferraz RC

El PP calienta la comparecencia de Sánchez con el cerco a los gerentes del PSOE en el Senado

Moreno, que la semana que viene también está citado en el Supremo, está llamado a explicar los pagos sin «respaldo documental» a Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:23

Comenta

La comisión de investigación del llamado 'caso Koldo' - 17 meses y 84 comparecencias a sus espaldas- entra a partir de este jueves uno de sus ... momentos de mayor interés con el interrogatorio del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y la actual responsable de las cuentas de Ferraz, Ana María Fuentes. Todo ello, en plena tormenta por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los sobres con metálico y el emblema del partido que llegaban a José Luis Ábalos y Koldo García y a solo una semana de que el jueves 30 de octubre Pedro Sánchez tenga que pasar también por esta comisión, en la que el Partido Popular quiere convertir la supuesta financiación irregular de los socialistas en argumento central.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  2. 2 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  3. 3 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  4. 4 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  5. 5

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  6. 6 Dos heridos en el choque entre un camión y un turismo en la circunvalación de Logroño
  7. 7 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  8. 8 El nuevo Centro Nacional del Envase se licitará por casi 11 millones de euros a finales de octubre
  9. 9 El Corregidor acoge el primer puesto de venta exclusiva de aceite de La Rioja DOP
  10. 10

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PP calienta la comparecencia de Sánchez con el cerco a los gerentes del PSOE en el Senado

El PP calienta la comparecencia de Sánchez con el cerco a los gerentes del PSOE en el Senado