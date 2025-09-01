LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Fernández y Santiago Abascal. R. C.

Podemos se abre a apoyar el pacto climático y Vox lo califica de estafa

Los morados presentarán sus propias propuestas y acusan aún así al Gobierno de electoralismo barato

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:17

Los partidos retoman el curso con un pacto de estado por el cambio climático sobre la mesa para el que, de primeras, unos abordarán planteando ... propuestas diferentes a las del Gobierno y otras, directamente, no solo rechazan sino también ridiculizan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con un destornillador en Calahorra
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3

    La Laurel ya no es lo que era
  4. 4

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  5. 5 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa
  6. 6

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  7. 7

    Otro momento tenso con la Gaita en Cervera
  8. 8 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  9. 9

    El DUX Logroño desafía al Real Madrid
  10. 10

    La tragedia del Ebro que dio la vuelta al mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Podemos se abre a apoyar el pacto climático y Vox lo califica de estafa

Podemos se abre a apoyar el pacto climático y Vox lo califica de estafa