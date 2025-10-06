LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Begoña Gómez y Pedro Sánchez Chema Moya/Efe

Peinado ofrece a la Complutense personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por el software

El juez apunta a que la institución es presunta víctima de la «apropiación indebida» porque la herramienta informática era de su propiedad

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:19

El juez Juan Carlos Peinado ha ofrecido a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por la supuesta apropiación indebida ... de esta herramienta que la mujer de Pedro Sánchez -sostiene el instructor- incorporó a su empresa privada a pesar de que la misma había sido pagada por patrocinadores de su Catedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) a condición de que fuera titularidad centro académico.

