LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Senyera previa a la última diada. EFE

El Parlament no levantará una bandera española gigante junto a la 'senyera' de 54 metros

La Mesa de la Cámara catalana frena una iniciativa presentada por Vox

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 14 de octubre 2025, 16:29

Comenta

La Mesa del Parlament ha tumbado este martes una propuesta impulsada por Vox, que pretendía levantar una bandera española de grandes dimensiones junto a la ' ... senyera' gigante que hay ya instalada a las puertas del edificio, en uno de los laterales. El pasado 11 de septiembre, el Parlament izó, muy cerca de su entrada principal, una enorme bandera catalana, que se ha quedado de manera permanente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  2. 2

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  3. 3 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  4. 4 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y por su labor ejemplar
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6

    Windows 10 deja de tener soporte: esto es lo que debes hacer
  7. 7 Encuesta | ¿Qué opinas de la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar?
  8. 8 Detenido un menor en Calahorra por amenazar a su hermana y a su madre con un cuchillo
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10

    El permiso habitual en las empresas riojanas por la muerte de un familiar es de tres días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Parlament no levantará una bandera española gigante junto a la 'senyera' de 54 metros

El Parlament no levantará una bandera española gigante junto a la &#039;senyera&#039; de 54 metros