LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar Puente, ministro de Transportes. EFE

Óscar Puente apoya el Nobel a Corina Machado y tilda a Venezuela de dictadura

El titular de Transportes respalda frente al silencio de Sánchez la concesión del galardón a la opositora chavista

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:42

Comenta

Óscar Puente rompió este jueves una lanza a favor de la oposición venezolana al definir como «una dictadura» el régimen chavista de Nicolás Madura. El ... ministro de Transporte fue más allá y valoró de forma positiva la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, una de los dirigentes políticos que tomó la palabra en el acto internacional organizado por Vox el pasado septiembre como muestra de la comunión entre las fuerzas de extrema derecha a uno y otro lado del Atlántico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La explosión de gas sacó de la cama a todo el vecindario; podíamos haber volado por los aires...»
  2. 2 Emoción en un vuelo Bilbao - Barcelona cuando un coro, en el que participa una riojana, se lanza a cantar
  3. 3 La estudiante del IES Sagasta que quiere llevar velo en clase presenta 11.000 firmas en la Consejería
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  5. 5

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  6. 6 Una movilización propalestina con calificativo de huelga
  7. 7 La Rioja recibe a dos de los primeros menores migrantes que salen de Melilla
  8. 8

    El tramo riojano de la A-12 se acerca al 90% de ejecución, pero acumula treinta meses de retraso
  9. 9 «El sexo explica a mis personajes»
  10. 10

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Óscar Puente apoya el Nobel a Corina Machado y tilda a Venezuela de dictadura

Óscar Puente apoya el Nobel a Corina Machado y tilda a Venezuela de dictadura