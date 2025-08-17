LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El ministro de Trasnportes, Óscar Puente, a su llegada al último pleno del curso antes del parón estival. Efe

Óscar Puente, el 'látigo' de Sánchez

Cómodo en el choque en las redes sociales, su última salida de tono a cuenta de los incendios le ha privado, por primera vez, del respaldo cerrado de sus compañeros

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:03

Señor Feijóo, de ganador a ganador ¿Por qué tiene usted más derecho a ser presidente del Gobierno que yo a ser alcalde de Valladolid?». Óscar ... Puente irrumpió en la política nacional como si Jim Carrey hubiera aparecido en la escena final de 'Casablanca'. De forma totalmente inesperada y frente a un Alberto Núñez Feijóo en fuera de juego. Era septiembre de 2023 y el líder del PP esperaba, en el día en que defendía su nonata sesión de investidura como ganador de las generales del 23-J, a un rival de su altura jerárquica. Ni siquiera le hubiera bastado el portavoz del PSOE, Patxi López. El objetivo era confrontar cara a cara con el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

