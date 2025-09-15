LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alberto González Amador Efe

El novio de Ayuso pide al Supremo que eleve a 300.000 euros la fianza al fiscal general

«Los daños morales padecidos por Alberto González Amador y su entorno familiar por los hechos delictivos protagonizados por Álvaro García Ortiz se actualizan diariamente», afirma el empresario

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:27

El novio de Isabel Díaz Ayuso cree que los 150.000 euros que el juez del Supremo Ángel Hurtado ha impuesto como fianza al fiscal ... general de Estado para afrontar una hipotética condena son insuficientes. Alberto González Amador ha pedido al Supremo que duplique esa caución hasta los 300.000 euros, al considerar que los daños morales sufridos como consecuencia de la filtración del correo en el que su abogado reconocía que su cliente había cometido un doble delito fiscal y el «relato político» hecho con ese argumento por los contrincantes de Ayuso no han cesado ni un día.

