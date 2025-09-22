LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leticia Aróstegui

La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas

Las cinco páginas del informe parapolicial elaborado en 2014 revelan seguimientos en Pozuelo o las «saunas-prostíbulos» que ya desmintió la Justicia

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:05

«Nota Informativa: Riesgos PS. 9 de de noviembre de 2014. Información confidencial». El encabezado del documento que detalla la investigación parapolicial contra Pedro Sánchez, ... su familia y varios allegados políticos se compone de cinco páginas. Es el resumen de un trabajo de campo sin autorización judicial encargado hace 11 años desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, cuyo jefe era el comisario Eugenio Pino. Un agente jubilado que fue condenado en firme en febrero pasado a un año de prisión por el llamado 'caso del pendrive de los Pujol': la introducción de pruebas manipuladas en la causa judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  2. 2

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  3. 3 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  4. 4 Ocho detenciones en la primera jornada de San Mateo
  5. 5

    «Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»
  6. 6

    Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos
  7. 7

    «Cuando a un muerto se le hace justicia con tu trabajo, eso sí que es satisfacción»
  8. 8

    (San) Mateo no impide el triunfo de la UD Logroñés ante el Ebro
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10

    Un pisado a cubierto y con cabezas cubiertas en el Sagasta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas

La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas