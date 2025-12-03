Junts replica a Sánchez con un portazo: «Hemos roto de verdad»

Los guiños de Pedro Sánchez no son suficientes para Junts, que se mantiene en su posición de alejamiento de los socialistas. «Hemos roto y ... hemos roto de verdad», ha asegurado este miércoles la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras. «Cuando rompemos, rompemos», ha reiterado.

La formación de Puigdemont ha valorado el intento realizado ayer por Pedro Sánchez de «reiniciar el diálogo» después de que hace un mes los postconvergentes decidieran dar por acabadas las relaciones y consumaran el divorcio, materializado en dejar de apoyar al Ejecutivo en el Congreso. Pero el movimiento del presidente del Gobierno, de momento, cae en saco roto. «Hemos tomado una decisión, la de romper, porque han incumplido», ha insistido la dirigente nacionalista, que ha hablad de que la legislatura está «bloqueada» por culpa de los socialistas. Eso sí, a pesar del portazo, Nogueras no ha dinamitado todos los puentes, como ya hizo Puigdemont hace un mes en Perpiñán.

La formación nacionalista evitó una reacción en caliente el lunes para responder al presidente del Gobierno. Optó por la prudencia y la respuesta ha llegado este martes, 24 horas después. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha valorado el 'mea culpa' entonado por Sánchez y su cambio de discurso, asumiendo los incumplimientos, pero los junteros han reclamado el pastel entero del acuerdo de Bruselas. «No cambia la posición de Junts. Estamos donde estábamos», ha asegurado. «Mantenemos la posición», ha reiterado.

A los postconvergentes, no les basta con algunas de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en materia de autónomos o de inversiones en los ayuntamientos. Los junteros creen que son medidas que ya hace un año podían haber sido aprobadas y exigen el paquete entero, incluido el regreso de Puigdemont, el reconocimiento del catalán en la UE y la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat, así como la publicación de las balanzas fiscales, la entrada de Cataluña en la Unesco y la ejecución presupuestaria de inversiones de ejercicios anteriores. Junts no reconsiderará su decisión de romper hasta que se materialicen todos los acuerdos contemplados en el pacto de Bruselas, por el que la formación nacionalista invistió a Sánchez.

Nogueras ha hablado de un plazo de un mes. La puerta a día de hoy está cerrada, pero la dirigente soberanista no ha descartado que pudiera abrirse en función de los movimientos que haga el Gobierno. «Hay tiempo para negociar, hay tiempo para cumplir los acuerdos», ha asegurado la portavoz nacionalista. De esta manera, cerraba el paso a los intentos de acercamiento del PP para apoyar una moción de censura y no ha enterrado por completo la legislatura. En cualquier caso, ha advertido de que a día de hoy no hay ni negociaciones ni conversaciones y que quien tiene que moverse es el Gobierno con los cumplimientos. Entre ellos la amnistía y el regreso de Puigdemont, que no se prevé, si la sentencia del TJUE es favorable a la ley de amnistía, hasta el primer trimestre del año que viene. De entrada, Junts rechaza a día de hoy una reunión entre Sánchez y Puigdemont. «Una foto no blanqueará los incumplimientos», ha señalado. En cualquier caso, los postconvergentes no dan por acabada la legislatura. Esa es una decisión, según Nogueras, que corresponde al presidente del Gobierno.