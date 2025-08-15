LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Lambán, expresidenta de Aragón, en una imagen de archivo EP

Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Ha fallecido a los 67 años víctima del cáncer con el que llevaba meses luchando

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 15:17

El expresidente de Aragón Javier Lámban ha fallecido este viernes a los 67 años tras luchar durante cuatro años contra el cáncer. El dirigente maño ... estuvo al frente del gobierno regional entre 2015 y 2023, donde se mantuvo a pesar de su enfermedad. Además, presidió la diputación de Zaragoza entre 1999 y 2011.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
  2. 2 Estas son las gasolineras más baratas de La Rioja
  3. 3 Estos son los 761 viticultores riojanos que recibirán el segundo plan de ayudas del Gobierno
  4. 4

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  5. 5 Un logroñés detenido por vender camisetas y bolsos falsos
  6. 6

    Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano
  7. 7 El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Logroño
  8. 8 Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León
  9. 9

    El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»
  10. 10

    Ilurce abre la vendimia 2025 en Alfaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez