Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

José Luis Olivas, el que fuera tercer presidente de la etapa autonómica de la Generalitat Valenciana, ha fallecido a los 73 años de edad, tal ... y como han confirmado fuentes de su entorno. Tuvo un breve paso por la presidencia de la Generalitat, ocho meses entre 2002 y 2003. Olivas, quien también fue presidente de la extinta Bancaja, se convierte así en el primer máximo responsable del Consell que fallece.

Conquense de Motilla del Palancar, nació el 13 de octubre de 1952. Casado y tiene dos hijas, su llegada a Bancaja fue el premio por los servicios prestados al PP en el Gobierno de la Generalitat y el reconocimiento esperado por su lealtad a Eduardo Zaplana. La fusión de Bancaja con Caja Madrid le situó al frente de Bankia.

Olivas fue máximo mandatario de la Generalitat sin haber sido elegido por las urnas. Su caso fue el primero, aunque la situación volvió a repetirse más tarde con Alberto Fabra, y ahora con Juanfran Pérez Llorca. Su fallecimiento es el primero de un president de la Generalitat en la democracia moderna.

Eduardo Zaplana recibió una llamada de Aznar en 2002 para entrar en el Gobierno, lo que propició que sobre la moqueta del Valencia Palace, Zaplana presentase la interinidad de Olivas como el puente para la llegada del delfín Francisco Camps. Olivas ejerció menos de un año como president de la Generalitat: desde el 24 de julio de 2002 hasta las elecciones del 25 de mayo de 2003.

Olivas llegó a la política como fundador de la Unión de Centro Democrático (UCD). Fue su secretario de Organización en Valencia y tomó acta de concejal en la capital en las municipales del 3 de abril de 1979. Sin embargo, el partido de Adolfo Suárez se derrumbó, lo que propició que Olivas volviese a la actividad privada y se convirtiese en letrado de la Federación de Hostelería.

En 1987 y 1991, ya en las filas del PP, es elegido concejal en el Ayuntamiento de Valencia. En el 91 saborea el triunfo con la llegada a la Alcaldía de Rita Barberá y Olivas se coloca al frente de Hacienda. La alcaldesa lo convierte en su hombre de confianza. En 1995, tras ganar el PP las autonómicas, Zaplana lo elige conseller de Economía. Su trayectoría en el Consell se extiende como conseller y vicepresidente hasta el 9 de julio de 2002, cuando es designado jefe de la Generalitat. Olivas compaginó su labor institucional con el puesto de secretario regional del PPCV de 1996 a 2002.

Su interinidad presidencial fueron sus últimos servicios prestados en el ámbito de la política. Olivas deja la política activa y en enero de 2004 es nombrado presidente de Bancaja, la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, y del Banco de Valencia.

Fue presidente del Banco de Valencia hasta 2011. Dimitió unos días antes de que se publicara el riesgo de quiebra de esta entidad financiera. También abandonó sus cargos en Bankia. La crisis económica que se llevó por delante todo el sistema de cajas de ahorro valenciano también lo situó en el lado perdedor de la balanza. Comenzó a encadenar juicios y acusaciones.

La gestión de Olivas al mando de Bancaja y del Banco de Valencia le granjeó importantes críticas y le situó en el ojo del huracán judicial que ha arrastrado durante más de una década, pues a su paso por las entidades financieras valencianas se sumó situarse como vicepresidente de Bankia (entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011), fruto de la fusión entre Caja Madrid y Bancaja.

En 2017, Olivas anunció su renuncia a todos los honores y derechos que correspondan como ex jefe del Consell tras haber confirmado la Audiencia Provincial la condena de año y medio de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.

Posteriormente, se ha visto absuelto de gran parte de las causas en las que se vio implicado. Este mismo año, la Audiencia Nacional declaró firme la absolución de la cúpula de Banco de Valencia. El Juzgado Central de lo Penal confirmaba de este modo la desestimación del recurso presentado por la Fiscalía y liberaba de cualquier responsabilidad a Olivas, Parra y demás acusados. También este año se falló su absolución en el caso Erial. No obstante, este mismo mes y veinte años después de producirse las operaciones de Bancaja y Banco de Valencia en México, la Audiencia Nacional había fijado fecha para el juicio tras una larga investigación. Será en septiembre, octubre y noviembre del año que viene. Olivas debía sentarse en el banquillo una vez más.