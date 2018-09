La ministra de Economía, en un lapsus, subraya que la labor de Montón «ha sido extraordinaria» Nadia Calviño. / Efe «Creo que ha sido muy rápida en salir a dar explicaciones. Yo no las he escuchado y por tanto no puedo comentar», ha dicho Nadia Calviño que se ha referido al trabajo de Carmen Montón en pasado EUROPA PRESS Madrid Martes, 11 septiembre 2018, 12:37

La ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha referido este martes en pasado a la labor de su compañera en el Consejo de Ministros, Carmen Montón, la titular de Sanidad, en la cuerda floja tras salir a la luz las presuntas irregularidades en la obtención de un máster sobre género que cursó en el controvertido Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, el mismo que organizó los máster de los 'populares' Cristina Cifuentes y Pablo Casado.

«Creo que ha sido muy rápida en salir a dar explicaciones. Yo no las he escuchado y por tanto no puedo comentar. Sí puedo decir que desde la perspectiva de su labor como ministra ha sido... está siendo absolutamente extraordinaria y es impresionante ver la cantidad de iniciativas que ella ha liderado y en las que está invirtiendo toda su energía», ha comentado Calviño en un desayuno informativo tras ser preguntada por la polémica que envuelve a Montón.

En el mismo foro, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha limitado a señalar, a preguntas de la prensa, que Montón ha respondido de nuevo este martes en una entrevista de radio a todas las cuestiones que se le han planteado sobre esta cuestión.