LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts per Catalunya Míriam Nogueras y el diputado Josep Maria Cruset en el Congreso de los Diputados. EFE

La militancia de Junts avala ampliamente la ruptura con Sánchez

El 86% de las bases votan a favor de retirar el apoyo al PSOE, con una participación del 66%

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:35

Comenta

La militancia de Junts ha respaldado este jueves de manera mayoritaria la decisión de la cúpula del partido de romper con Pedro Sánchez. En una ... consulta celebrada de manera telemática entre el miércoles y el jueves, los partidarios de dar por concluida la colaboración con los socialistas han sumado el 86% de los votos, frente al 10% que se han posicionado contrarios. La participación ha rondado el 66%, en un censo de unos 6.300 militantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  3. 3

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  4. 4

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  5. 5 Familia Martínez Zabala, ¿dispuesta a vender Faustino?
  6. 6 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  7. 7

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  8. 8 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  9. 9 Cuatro heridos tras atropellar a un jabalí en el camino de Azofra a Hormilla
  10. 10

    «Tenemos todos una huella. Todavía no entendemos cómo no nos avisaron»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La militancia de Junts avala ampliamente la ruptura con Sánchez

La militancia de Junts avala ampliamente la ruptura con Sánchez