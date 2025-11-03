LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mazón comparece a las 9.00 para anunciar su dimisión

El presidente de la Comunidad Valenciana toma la decisión, un año después de la dana, al tiempo que descarta convocar elecciones adelantadas

Almudena Santos

Almudena Santos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:44

09:02

Por su parte, en el PSOE valenciano han anunciado que van a celebrar una reunión de su Ejecutiva, a partir de las 10.00 horas, para analizar el escenario político que se plantea en la comunidad autónoma tras la comparecencia de Mazón.

08:57

Mazón llega al Palau de la Generalitat valenciana donde está previsto que comparezca en unos minutos. Efe

08:53

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo ayer una conversación con el jefe del Consell para buscarle una salida, y será Mazón el que informe este lunes de los resultados del pacto forjado para intentar encauzar la crisis abierta a raíz de la gestión de la dana.

08:44

A las nueve de la mañana el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá para anunciar su dimisión y anunciar cuál será el futuro para los valencianos a partir de ahora. De momento no pasa por un adelanto electoral, sino por nombrar a otro presidente.

Actualización disponible

