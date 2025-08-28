LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro Marlaska, durante su comparecencia en el Senado. EFE

Marlaska acusa al PP de «fabricar una versión distorsionada de la realidad» en la crisis de los incendios

El ministro del Interior rechaza las críticas por la falta de previsión o por errores en los mecanismos de coordinación

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:43

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado al PP de «fabricar una versión distorsionada de la realidad» y de «menospreciar el trabajo bien ... hecho» en la crisis de los incendios para de esta forma «enmascarar sus propios errores de gestión». Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, a petición del PP, Marlaska ha rechazado las críticas por la supuesta falta de previsión del Estado o por los errores en los mecanismos de coordinación. «Han funcionado perfectamente», ha asegurado el ministro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  2. 2

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  3. 3 Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda
  4. 4 La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal
  5. 5

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  6. 6 Impiden la venta en La Rioja de varias piezas religiosas elaboradas con marfil de elefante
  7. 7

    «Un bar de rocanrol hace palpitar la ciudad»
  8. 8 Louise y Thelma, dos cachorras podencas que necesitan un hogar
  9. 9 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  10. 10 La Rioja invertirá 1,5 millones en un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Marlaska acusa al PP de «fabricar una versión distorsionada de la realidad» en la crisis de los incendios

Marlaska acusa al PP de «fabricar una versión distorsionada de la realidad» en la crisis de los incendios