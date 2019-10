Llarena reactiva la euroorden contra Puigdemont Carles Puigdemont durante la rueda de prensa celebrada en Bruselas. / REUTERS El instructor pide su detención y entrega por sedición y malversación ante el temor de que el expresidente abandone la UE tras el fallo del Supremo MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid SALVADOR ARROYO Lunes, 14 octubre 2019, 19:59

La sentencia del Supremo sobre el 'procés' no agota, ni mucho menos, el caso judicial sobre la intentona secesionista en otoño de 2017. Con el fallo condenatorio por sedición en la mano, el que fuera instructor judicial de la investigación, el juez Pablo Llarena, ha reactivado este lunes la euroorden contra el expresidente Carles Puigdemont . Aunque esta vez por sedición y malversación de caudales públicos. Extrañamente el instructor no activa la Orden Europea de Detención (OED) contra los otros huidos. Según el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la decisión del magistrado «es natural» porque es la consecuencia de una sentencia y todos somos iguales ante la ley.

Llarena resucita la orden europea de detención y entrega, la tercera que se emite contra Puigdemont, porque cree que el fallo aumenta, todavía más, la posibilidad de que el expresidente abandone la Unión Europea. El auto recuerda que «si la sola imputación fue propiciatoria de la huida de algunos de los presuntos responsables y justificaría por sí misma la orden de detención europea, las condenas pronunciadas contra los encausados no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en la Unión».

«Elemento de refuerzo»

Según explica Llarena en la resolución que activa al OED, la sentencia es un «elemento de refuerzo» de las acusaciones contra Puigdemont, ya que los «indicios racionales de criminalidad» que pensaban contra el expresidente en el auto de procesamiento se han visto confirmados en el fallo punto por punto, sobre todo dada la «cercanía» entre las acciones que desarrolló el huido y el que entonces era su número 2, Oriol Junqueras, condenado a trece años de prisión.

El fallo condenatorio por sedición –explican estas fuentes- reforzará la «argumentación» del instructor para convencer a los tribunales de los países europeos donde se refugian los fugados. En el Supremo y la Fiscalía creen que con una sentencia firme de la más alta instancia judicial del país no debería haber impedimentos para ejecutar la Orden de Detención Europea. Máxime porque, a diferencia del delito de rebelión, la sedición (o tipos equivalentes) sí que están reconocida de forma más homogénea en la mayoría de los códigos penales europeos. Además, la sedición, al no necesitar de la violencia en el 'procés' (la pega que puso Alemania para la entrega del expresidente), abre las puertas a que los tribunales europeos sean más 'benévolos' con la petición española.

De hecho, el instructor, en su resolución, pone el acento en que el fallo, además de ser firme, acaba con las «discrepancias» sobre si el 'procés' fue una rebelión o una sedición. En su escrito, Llarena recuerda a sus colegas europeos que en la UE rige «el principio de confianza en el funcionamiento de los jueces y tribunales de otros países» y que ese principio, además, ha sido «libremente asumido por los estados miembros».

Aun así, el éxito no es seguro, admiten en el propio Tribunal Supremo, donde todavía recuerdan, con indisimulado enfado, la decisión en julio de 2018 del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) de entregar a Puigdemont solo por un delito de malversación. Una condición que provocó que Llarena rechazara ejecutar la OED para evitar la contradicción de tener sentado en el banquillo al supuesto cabecilla de la rebelión pero acusarle solo de malversación cuando el resto de procesados se enfrentaban a cargos muchos más graves.

Tanto si la euroorden es atendida como si no lo es, los huidos tendrán muy difícil volver a Cataluña hasta 2037

En los últimos días Puigdemont, en diferentes entrevistas, se había mostrado convencido de que efectivamente el Supremo iba a reactivar, como al final ha sucedido, la OED contra él. El expresident había dado a entender que, de ser así, no intentará huir a un tercer país y que plantará cara judicial desde Bélgica para evitar su entrega y, de paso, intentar poner en un nuevo aprieto internacional a la justicia española.

En el caso de que la nueva euroorden de Llarena no fuera atendida por la justicia belga, las posibilidades que se abren son diversas, pero ninguna especialmente halagüeña para Puigdemont y el resto de huidos.

El expresident seguirá con los movimientos bastante limitados porque el hecho que los tribunales belgas no acepten su entrega no garantiza que sí lo hagan jueces de otros países. De hecho, el propio exjefe del ejecutivo autonómico ha evitado dejarse ver en Francia porque teme que el país vecino sea más receptivo que las autoridades de Bruselas a una petición española.

Al margen de si la euroorden se mantiene activa a nivel internacional, Puigdemont y el resto de los huidos tendrán muy difícil volver a Cataluña hasta 2037, cuando, 20 años después de la intentona secesionista, prescriban los delitos. Y es que nadie en el Supremo ni en la Fiscalía duda que la orden de captura a nivel nacional, pase lo que pase en Europa, seguirá activa hasta el máximo legal.

Puigdemont pide responder en las urnas el 10-N

El expresidente Carles Puigdemont ha iniciado pasadas las cuatro de la tarde de este lunes una comparecencia en la delegación de Cataluña en Bruselas en la que se ha limitado a leer una declaración «institucional» en catalán, castellano e ingles. La comparecencia ha durado poco más de media hora y no ha habido opción a preguntas de las decenas de periodistas que han acudido a la sala. Puigdemont ofrecía su declaración apenas dos horas después de que se conociese que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, había activado la tercera euroorden de arresto y detención contra él.

Puigdemont, que ha estado acompañado del abogado Paul Bekaert, que ha defendido a muchos miembros de ETA en este país, y lo tres exconsellers huídos también a Bélgica (Meritxell Serret, Lluís Puig y Toni Comin), ha iniciado su declaración asegurando que el fallo del Tribunal Supremo confirma «la estrategia de la represión y la venganza« del Estado, considerando que marca un «nuevo tiempo en el que el ejercicio de las libertades será restringido». A renglón seguido ha remarcado que «el gran error de la política española de trasladar a los juzgados el conflicto de Cataluña tendrá consecuencias».

Vídeo. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha reaccionado en Bruselas a la sentencia del procés pidiendo movilización «sin miedo y sin desfallecer» y utilizar las elecciones del 10 de noviembre para dar una respuesta de «rechazo y firmeza».. / Atlas

«La democracia europea necesita reforzarse ante la voracidad autoritaria que está recorriendo el mundo», continuó el expresidente quien en la declaración ha reclamando una respuesta «masiva y sonora de rechazo y dignidad» en las urnas, el próximo 10 de noviembre. «Temen nuestra respuesta en las urnas y deben saber que no aceptamos su receta basada en represión, cárcel y condenas».

Se ha referido a detenciones «injustas e inhumanas» y ha criticado a la Unión Europea, cuyas instituciones principales han cortado la pretendida internacionalización del conflicto en los dos años que lleva el político catalán huido en Bélgica. «La Europa que calla ante las atrocidades turcas contra el pueblo kurdo es la misma Europa que calla cuando la policía de un Estado miembro usa una violencia terrorífica

Puigdemont estaría pendiente de que las autoridades belgas reciban formalmente la comunicación de la euroorden. El político catalán, con residencia identificada en Waterloo, aseguró el pasado 1 de octubre que no tiene intención de abandonar Bélgica y buscar refugio en otros países con lo que no exista acuerdo de extradición con España. «Rotundamente no», ha venido reiterando.