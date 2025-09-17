Junts se suma al PP para reprobar en el Senado por tercera vez a Óscar Puente

Junts se ha unido este miércoles al PP y Vox para reprobar por tercera vez en el Senado al ministro de Transportes, Óscar Puente, al ... que culpan del caos ferroviario. A la 'rebelión' del partido de Carles Puigdemont, uno de los socios de investidura, se ha sumado también ERC, que no ha querido votar en contra de la reprobación y se ha abstenido.

«No podemos compartir el estado actual de los trenes. Existe irritación e indignación no solo con la alta velocidad, sino con las incidencias casi diarias en Cercanías y Media Distancia y la Alta Velocidad. Estamos cronificando el desastre y consideramos que es un trato indigno para los ciudadanos», ha expresado el senador de Junts Joan Baptista Bagué.

Los populares creen que a Puente «no le queda más salida que su dimisión o el cese por parte de Pedro Sánchez porque »no cuenta con el apoyo de la sociedad españoles ni tampoco del Parlamento, incluidos sus socios de Junts y ERC« y consideran la moción como »un nuevo varapalo parlamentario« al Gobierno.

En la moción, el PP insta al Gobierno a exigir los compromisos de puntualidad y las devoluciones de Renfe y reclama un «plan de choque» para solucionar el «caos ferroviario» y una estrategia de «resiliencia» con protocolos ante incidencias eléctricas, climáticas o técnicas, además de una auditoría de los sistemas de señalización.

La senadora popular María Asunción Mayo ha criticado el «matonismo, el machismo y la incompetencia» de Puente, así como su comportamiento «chulesco e impropio» de un ministro del Gobierno de España. «De callar, ustedes deben de saber bastante. Sólo así en el partido hay tantos chulos, sobones, machistas y tantos puteros, todos ellos íntimos de Sánchez. Cuando el machista es de su cuerda, callan y miran a otro lado», ha reprochado Mayo a la bancada del PSOE.