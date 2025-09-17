LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Transportes, Óscar Puente, el martes, en el Senado. EFE

Junts se suma al PP para reprobar en el Senado por tercera vez a Óscar Puente

El partido de Puigdemont constata que existe «indignación» entre la ciudadanía por el «caos ferroviario»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:11

Junts se ha unido este miércoles al PP y Vox para reprobar por tercera vez en el Senado al ministro de Transportes, Óscar Puente, al ... que culpan del caos ferroviario. A la 'rebelión' del partido de Carles Puigdemont, uno de los socios de investidura, se ha sumado también ERC, que no ha querido votar en contra de la reprobación y se ha abstenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Es mi lucha. No voy a quitarme el velo islámico por voluntad propia»
  2. 2 Decenas de estudiantes se concentran en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en el Sagasta
  3. 3

    Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño
  4. 4

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  5. 5

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones
  6. 6 Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-232, en San Asensio
  7. 7 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  8. 8

    Logroño registra ya más de cinco accidentes y cien denuncias al mes de patinetes eléctricos
  9. 9

    Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja
  10. 10 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Junts se suma al PP para reprobar en el Senado por tercera vez a Óscar Puente

Junts se suma al PP para reprobar en el Senado por tercera vez a Óscar Puente