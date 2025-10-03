LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laura Borrás. EFE

Junts cierra la crisis con Laura Borràs y la nombra directora académica de la fundación del partido

La expresidenta de la formación está inhabilitada tras ser condenada por corrupción

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:54

Comenta

En medio de una situación muy complicada para el partido, presionado en las encuestas por el auge de Aliança Catalana, Junts ha cerrado una de ... las muchas carpetas que tiene abiertas a nivel interno. Laura Borràs, relevada hace un año de la presidencia orgánica, tras la decisión de Carles Puigdemont de asumir el timón de la formación, ha sido finalmente nombrada directora académica de la fundación de Junts, que tiene por nombre 'Fundem la República'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  4. 4

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  5. 5 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  6. 6 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  7. 7 El Consejo de Estudiantes de la UR lamenta comportamientos incívicos en el Parque de La Ribera
  8. 8 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  9. 9

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  10. 10 ¿Te gusta el vino? Pues apunta para el finde San Asensio y San Vicente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Junts cierra la crisis con Laura Borràs y la nombra directora académica de la fundación del partido

Junts cierra la crisis con Laura Borràs y la nombra directora académica de la fundación del partido