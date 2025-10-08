LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvadir Illa (izq), y Carles Puigdemont (der) EP

Junts avisa de que su alianza con el PSOE llega «a su fin»

Los de Puigdemont amenazan a Sánchez: o cumple con el acuerdo de Bruselas o «buscarán otra vía»

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Junts per Catalunya ha aprovechado este miércoles el debate de política general de Cataluña, en el Parlament, para lanzar un aviso a Pedro Sánchez. Dos ... años después del acuerdo de Bruselas, suscrito entre el PSOE y Junts y que permitió el voto favorable de los de Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez, los junteros han vuelto a amenazar al presidente del Gobierno con romper la alianza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  2. 2 Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero
  3. 3 Inmovilizado un camión en el casco urbano de Logroño tras dar positivo el conductor
  4. 4 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  5. 5 La Justicia perdona en Logroño 900.000 euros a un empresario mediante la Ley de Segunda Oportunidad
  6. 6 El Gobierno acuerda pagar los primeros 100 euros de las gafas o lentillas de los menores de 16 años
  7. 7 Siete detenidos por explotación laboral de 45 trabajadores en situación irregular, tres de ellos menores, en La Rioja Baja
  8. 8 Candela Cabezón y Alberto Espiga, Premios Extraordinarios de Bachillerato en La Rioja 2024-2025
  9. 9

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  10. 10

    Dueños de perros de Haro, contra el censo de ADN

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Junts avisa de que su alianza con el PSOE llega «a su fin»

Junts avisa de que su alianza con el PSOE llega «a su fin»