Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero R.C.

El juez pide información a doce bancos y a Hacienda sobre Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras

La UCO había reclamado esta diligencia para poder averiguar si ambos recibieron comisiones por el amaño de concursos públicos para la trama Ábalos-Cerdán-Koldo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:55

Comenta

La Audiencia Nacional se mete de lleno en la labor de aclarar si el segundo nivel de la trama 'Koldo-Ábalos-Cerdán' también se lucró ... con mordidas por el supuesto amaño de obras públicas de la Administración central. El juez del tribunal de la calle Génova Ismael Moreno, instructor primigenio del 'caso Koldo', ha solicitado a doce entidades bancarias y a la Agencia Tributaria documentación laboral, fiscal, tributaria y financiera de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y del exdirector general de Carreteras Javier Herrero, investigados por ser las supuestas piezas claves de la comisión de irregularidades, ya que las adjudicaciones bajo sospecha corresponden a los departamentos que ambos dirigían.

