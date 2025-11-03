LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez Efe

El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez

Presidencia ha remitido a Peinado todos los mails que le había reclamado para aclarar el papel de la asistente de Moncloa en la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

El juez del ‘caso Begoña Gómez’, Juan Carlos Peinado, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el ... contenido de siete años de correos electrónicos enviados y recibidos por la mujer de Pedro Sánchez desde la dirección corporativa de mail que Moncloa le proporcionó, bgomez@presidencia.gob.es.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    «Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»
  5. 5

    Los barrios de Logroño, entre los hechos y el olvido
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    La UD Logroñés finiquita al Utebo en media hora
  8. 8

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  9. 9

    Un año de luces y sombras en las demandas vecinales de Logroño
  10. 10

    Un consumo a prueba de golpes... policiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez

El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez