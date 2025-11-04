LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jóvenes catalanes en las pruebas de selectividad.

Jóvenes catalanes en las pruebas de selectividad. EFE

Los jóvenes catalanes, cada vez más conservadores

La mitad de ellos, a favor de la expulsión de migrantes que delincan: el 27% de los chicos de menos de 25 años cree que la violencia de género es un invento del feminismo

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

Cataluña tiene posiciones cada vez más conservadoras y hasta autoritarias. Los discursos de la extrema derecha van calando en una parte de la sociedad, sobre ... todo entre los jóvenes varones, que no creen tanto en la democracia como los más adultos y además son críticos con el feminismo. La mitad de la población catalana ya es partidaria de endurecer el Código Penal y de expulsar a los migrantes que delincan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  2. 2 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  3. 3 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  4. 4 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana
  5. 5 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  6. 6

    De generación en generación
  7. 7 La línea Logroño-Miranda estará cortada 29 fines de semana y los pasajeros viajarán en autobús
  8. 8

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  9. 9 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer
  10. 10 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los jóvenes catalanes, cada vez más conservadores