Irene Montero cierra filas con Ana Redondo y defiende la validez de las pulseras

La exministra de Igualdad Irene Montero ha cerrado filas con su sucesora en el cargo, Ana Redondo, para defender la validez de las pulseras antimaltrato ... y ha calificado las denuncias por los supuestos fallos de estos dispositivos como «una gran mentira que ha lanzado de nuevo la derecha judicial y la derecha política y mediática». Montero, que dirigía el Ministerio cuando avaló el contrato, aunque ya se había detectado un «diseño deficiente», ha resaltado este martes que «ninguna mujer ha sido asesinada mientras portaba estos mecanismos».

«Las pulseras nunca han fallado y, de hecho, es uno de los mecanismos más efectivos de protección a las mujeres cuyos agresores tienen órdenes», ha subrayado Montero en una entrevista en TV3. La eurodiputada ha explicado que el nuevo contrato se realizó para mejorar los dispositivos y que, como la empresa anterior (Telefónica) renunció a hacerlo, el servicio se adjudicó a otro operador (Vodafone).

«En el proceso de traslado de los datos de una empresa a otra no se han producido fallos en las pulseras. Lo que se ha producido es una incapacidad temporal de acceder al histórico de quebrantamientos de las órdenes de alejamiento», ha dicho la ministra, que ha asegurado desconocer cuánto tiempo se ha alargado la incapacidad porque ya no era ministra cuando se produjo la migración de datos.

En la misma línea, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado a quienes «ponen en duda el mecanismo» porque, a su juicio, «puedan sentirse inseguras si lo llevan o rechazarlo si se le ofrece durante el procedimiento judicial». Belarra ha recordado que el nuevo contrato buscaba «mejorar el funcionamiento» de los dispositivos, que databan de 2013, y eran unos «auténticos zapatófonos que generaban una exposición de las mujeres».

Sin embargo, las explicaciones de Ana Redondo y de Irene Montero no han servido para rebajar el tono de las críticas del PP. Las comunidades gobernadas por los populares, que se reúnen este martes en el Senado, han reclamado la dimisión de la ministra y una auditoría y han exigido al Gobierno que pida perdón a las víctimas. «La ministra debe dimitir por la chapuza del contrato que permitió que las pulseras fallaran. Debe dimitir por ocultar un escándalo que puso en riesgo a miles de mujeres. Debe dimitir por sus mentiras, desmontadas por jueces, fiscales, audiencias nacionales, policías y hasta con testimonios de las propias víctimas», ha afirmado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime De los Santos.

Mientras, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se ha sumado a la petición de dimisión de la ministra. «Nunca jamás hemos estado más desprotegidas las mujeres españolas que con este Gobierno», ha subrayado Millán, que ha rechazado «las lecciones permanentemente de feminismo». «¿Dónde van los millones que tiene el Ministerio de Igualdad? El dinero no va ni para la policía, ni para la justicia ni directamente a las mujeres víctimas de la violencia contra ellas. Va a los puntos violeta, a pulseras que no sirven, a los chiringuitos y a la macroestructura administrativa construida en nombre de la ideología de género. A eso y a gastárselo en prostitutas», ha zanjado Millán.