LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Simpatizantes de Junts Pel Sí celebran los resultados. R. C.

El independentismo evita conmemorar el día que se lanzó al precipicio

Diez años de las elecciones 'plebiscitarias' del 27-S, que aceleraron el 'procés'

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:13

Hace justo diez años, el 'procés' se aceleró hasta la colisión de octubre de 2017. El momento en el que el independentismo perdió los frenos ... fue la cita con las urnas del 27 de septiembre de 2015. Por primera vez, Convergencia (Unió ya se había separado) y Esquerra se presentaron juntos bajo una misma marca, Junts pel Sí, que agrupó además a los líderes de la ANC y Ómnium Cultural. El único actor relevante que no se sumó fue la CUP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2 La otra cara de la feria
  3. 3 El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría
  4. 4

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  5. 5

    Palcos VIP para vivir la fiesta sin salir de casa
  6. 6

    Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz
  7. 7

    La sagrada vendimia del monasterio de La Estrella
  8. 8

    Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo
  9. 9

    Logroño liquidó la plusvalía municipal en 70 casos de ventas a pérdida en 2024
  10. 10 Escobar, satisfecho con los sanmateos, pide disculpas por el pago de los hinchables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El independentismo evita conmemorar el día que se lanzó al precipicio

El independentismo evita conmemorar el día que se lanzó al precipicio