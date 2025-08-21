El independentismo afea a la abadía de Montserrat, reserva espiritual del nacionalismo, su acogida a los Reyes

Como semanas atrás cuando Vox arremetió contra la Iglesia católica, el independentismo catalán ha escenificado este jueves su descontento con Montserrat, uno de los iconos ... del nacionalismo, por la acogida que dispensó recientemente a los Reyes.

La abadía de Montserrat, que acoge a la virgen de la 'Moreneta', patrona de Cataluña, es una de las reservas espirituales del soberanismo. Por ejemplo, Convergència Democràtica de Catalunya, el partido fundado por Jordi Pujol, nació en 1974 en Montserrat. Este año, se ha celebrado el primer milenio de la abadía. Los actos de conmemoración los presidió el rey Felipe VI, junto a la reina, recibidos con todos los honores por la cúpula eclesiástica de la abadía. El independentismo ha reprochado este jueves el gesto del abad, Manel Gasch, con el jefe del Estado hace justo dos meses.

El monasterio ha recibido el premio Canigó en la Universidad Catalana de Verano, en Prades, en el sur de Francia. Este es un foro donde se reúne todos los años el nacionalismo catalán al final de verano. Antes de que Gasch tomara este jueves la palabra, una parte del público en Prades se ha levantado de sus sillas y han abandonado la sala donde se celebraba el acto. Otra parte del público ha lucido carteles donde podía leerse que «Cataluña no tiene rey».

Al acto, ha acudido el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, de Junts. Rull ha admitido la «fuerte incomodidad» que sintió al ver al Rey en la abadía presidiendo los actos de los primeros mi años de una institución que ha calificado como un «estandarte» de la identidad nacional catalana. «Cualquier nación del mundo, pequeña o grande, necesita de referentes que inspiren confianza y admiración, que sean capaces de reafirmar este 'nosotros' que nos define y a la vez nos distingue», ha asegurado. Rull ha hablado de mil años de Montserrat de «claros y oscuros». Así, Franco viajó a la abadía en 1942. Besó a la virgen de la 'Moreneta'. Otro de los episodio controvertidos en el último siglo fue la visita de Heinrich Himmler, jefe de la SS, en 1940.

La cúpula de la iglesia en Cataluña también ha lanzado reproches velados. El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, se ha referido a Montserrat como «símbolo colectivo» y ha llamado a preservar el monasterio como «santuario, refugio espiritual y centro de resistencia cultural, defendiendo la lengua, la cultura y los valores cristianos que nos definen como pueblo».