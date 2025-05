Illa se reúne por primera vez con un presidente del PP, semanas antes de detallar su propuesta de financiación singular

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, han mantenido este viernes un encuentro «privado» en ... Zaragoza. El jefe del Ejecutivo catalán ha viajado a la capital aragonesa a pronunciar una conferencia y a inaugurar un proyecto empresarial y no tenía anunciada en su agenda la reunión con su homólogo aragonés. Lo ha revelado el propio dirigente catalán en el desayuno informativo, organizado por el El Periódico. Ha calificado la cita de privada y cordial y ha celebrado que haya tenido lugar. Se trata del primer encuentro del presidente catalán con un barón del PP en lo que ha llamado una gira por toda España para defender el modelo de financiación catalán. Illa arrancó este 'tour' autonómico en enero de este año en Canarias, en una reunión con Fernando Clavijo. Hasta la fecha, se ha visto también con los presidentes del País Vasco, Navarra y Asturias. Una especie de operación seducción para tratar de vender en el resto de España su propuesta de financiación singular para Cataluña.

Su objetivo, así lo expresó en el arranque de la legislatura, es reunirse con todos los presidentes autonómicos y trasladarles la idea de que el concierto catalán es solidario, que no va contra nadie, es en beneficio de toda España y no incluye privilegios. «Pido que nadie le tenga miedo a Cataluña», ha reiterado este viernes desde Zaragoza. «Si a Cataluña le va bien, a España le irá bien», ha señalado. «Cataluña será solidaria con los españoles», ha apuntado. «Y no pedimos ningún privilegio», ha asegurado.

Hasta la fecha, Illa no había podido reunirse con ningún presidente del PP. El pasado mes de marzo, viajó a Madrid, pero no hubo encuentro con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Ni siquiera se cursó la petición oficial por parte del Palau de la Generalitat. La cita con Azcón, aunque discreta, no anunciada, sin foto y casi sin hacer ruido, supone el primer encuentro con un presidente del PP y se celebra días antes de la conferencia de presidentes autonómicos, que esta vez tendrá lugar en Barcelona el próximo 6 de junio, y sobre todo días antes de que el Govern haga pública su propuesta de financiación singular para Cataluña. El 30 de junio es la fecha tope con la que cuentan el Gobierno y el Govern para pactar el modelo de hacienda propia para Cataluña. ERC presiona y ayer mismo afirmó que tiene el compromiso del Ejecutivo catalán de que antes del 30 de junio se conocerán los «detalles» del concierto catalán, que ya empieza a coger forma, pues la administración catalana ha puesto en marcha una ampliación de plantilla de la agencia tributaria catalana de momento de 300 funcionarios de cara a gestionar la campaña de la renta el año que viene.

Illa, desde Aragón, ha defendido una España diversa, plural, solidaria y fraternal, pero ha advertido (al PP) de que «nadie representa a España más que los demás». El modelo de financiación que propone permitirá, ha dicho, que cada autonomía pueda aportar su parte en beneficio de todos. Y ha prometido lealtad de Cataluña y colaboración institucional. «No es momento de provocar confrontaciones baldías», ha señalado. «Cataluña vuelve para estar implicada en la mejora de una España plural y moderna», ha asegurado. «En nombre de España, también hablamos desde Cataluña», ha rematado.

La conferencia la ha introducido la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. Ha asegurado que Illa ha conseguido la normalización de la vida política en Cataluña y ha criticado a los que hacen política desde el desplante, la bronca y el insulto. A su juicio, la confrontación acaba beneficiando a la extrema derecha. Sobre la financiación, ha señalado que Aragón tiene que defender sus intereses sin victimismo, sin que ello suponga que a Cataluña no le vaya bien.