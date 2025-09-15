LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Nacional en en el bar donde se produjo explosión de gas en Vallecas. EFE

Hallan un segundo cadáver 48 horas después entre los escombros de la explosión del bar de Vallecas

Bomberos y Policía reactivaron hoy la búsqueda tras la denuncia por desaparición de un varón

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:29

Efectivos de las Unidades Caninas de la Policía Nacional y de Bomberos Madrid han localizado la tarde este lunes a un segundo cadáver 48 horas ... después de la explosión que provocó un primer muerto y 25 heridos, tres de ellos de gravedad, en el bar Mis Tesoros, de la calle Manuel Maroto en el popular barrio madrileño de Puente de Vallecas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  2. 2 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  3. 3 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  4. 4

    La UD Logroñés juega con fuego
  5. 5

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  6. 6 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  7. 7 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  8. 8

    Las infecciones de transmisión sexual más comunes y cómo evitarlas
  9. 9 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  10. 10 «Decepción absoluta» con las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Hallan un segundo cadáver 48 horas después entre los escombros de la explosión del bar de Vallecas

Hallan un segundo cadáver 48 horas después entre los escombros de la explosión del bar de Vallecas