El Gobierno realizará este fin de semana el segundo traslado a la Península de menores migrantes solicitantes de asilo

El Gobierno realizará durante el fin de semana un segundo traslado desde Canarias a la Península de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. En ... concreto, y según ha desvelado el Gobierno canario, se trata de cinco jóvenes procedentes de Malí. Así lo han confirmado este jueves fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que han señalado que se derivarán a recursos del sistema de acogida de Protección Internacional del Estado.

Con fecha 14 de agosto han salido del sistema de acogida de menores del Gobierno Canario un total de 240 personas solicitantes de protección internacional, bien por derivaciones a recursos de titularidad estatal o bien por ser mayores de edad e integrarse en el Sistema de Acogida y Protección Internacional del Estado, detallan desde el departamento que dirige Elma Sáiz. El anterior traslado

Los últimos, este lunes, sun grupo de nueve malienses y un senegalés de entre 16 y 18 años viajaron en un vuelo comercial con destino a Asturias. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mostró ese día su desacuerdo con los planes del Gobierno central para los traslados de menores solicitantes de asilo desde las islas hasta la península tras la primera derivación. La semana que viene se reunirá con Pedro Sánchez en Lanzarote, donde el presidente del Gobierno pasa las vacaciones de verano, para tratar de acercar posturas.

El Gobierno, en cambio, defiende estar cumpliendo «rigurosamente »con el plan de trabajo y el calendario acordado, porque, señalan en una nota, «la atención a los menores es una prioridad absoluta y, por ello, trabaja de forma constante para darles solución y garantizar su traslado a centros del sistema de acogida».

«Responsabilidad» de la sociedad

Igualmente, han apuntado que el Ejecutivo mantiene su «firme decisión» de no hacer público el destino de los menores trasladados a la Península, como ya lo hizo con la primera derivación, «con el fin de preservar su intimidad y ofrecerles el máximo nivel de protección posible».

En esta línea, el departamento que dirige Elma Saiz ha apelado a la «responsabilidad» de «toda la sociedad» en el «respeto» de esta decisión «en aras de proteger a estos niños en la mayor medida posible para evitar que sean objeto de persecución».