La gerente del PSOE asegura que «cada euro» pagado a Ábalos y Koldo tiene «soporte documental»

Ana María Fuentes, integrante de la Secretaría General del PSOE y responsable de la gerencia, ha defendido este jueves la legalidad de las liquidaciones de ... gastos a sus cargos en su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. La empleada de Ferraz, que trabaja como auditora contable desde 2021, fue llamada a la Cámara Alta una vez que la investigación en el Tribunal Supremo al exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, ha mostrado divergencias entre las percepciones que el exministro percibió por gastos de representación en virtud de la documentación contable aportada por el PSOE y lo que los investigados comunicaron en conversaciones particulares sobre la recogida de sobres con liquidaciones de gastos.

A preguntas de la senadora de UPN María Caballero, la gestora del PSOE ha aclarado que asumió el cargo tras la salida de Ábalos de la dirección del partido y del ministerio en junio de 2021 y ha defendido el proceso de verificación de los pagos en metálico en el partido. «En el PSOE no ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado. Están verificados y auditados por el Tribunal de Cuentas y todos las entregas tienen soporte documental», ha defendido Fuentes, quien ha entrado al detalle: «Cada euro que se le ha pagado a José Luis Ábalos o a Koldo García está documentado, tiene soporte y está verificado», reiteró la responsable de Ferraz.

La interviniente ha explicado el proceso de ingresar dinero en la caja del partido para abonar estos pagos en metálico por gastos de representación. «Son remesas que el partido tiene en la caja para pagar en metálico. Billetes de 50 euros hacia abajo y se pedía una cantidad al banco en virtud de las necesidades de caja de cada momento», señaló, antes de cuantificar que en periodos electorales se podía ingresar en la caja fuerte unos 20.000 euros.

La auditora también ha explicado a los senadores cómo funcionan los anticipos en el partido. «Cuando se produce un anticipo se adelanta el dinero en metálico para cualquier acto o evento y hay que justificar documentalmente en qué se ha gastado ese dinero. Si hay un sobrante de cinco euros la persona a la que le han dado el anticipo tiene que devolverlo», aseguró Fuentes.

«Todo el dinero tiene origen legítimo»

La gerente ha reiterado además la existencia de pagos en efectivo sin documentar en el seno del partido, defendiendo que todas las liquidaciones están «contabilizadas, soportadas documentalmente y auditadas», y ha garantizado que «todo el dinero» de los pagos, sea en «transferencia, anticipo o en efectivo, procede de un origen legítimo», lo que desde su punto de vista demuestra que «no hay una caja B».

«Yo creo que no hay una caja B. Cada euro que entra en la caja del PSOE y cada peseta que se paga por transferencia tiene un origen lícito», ha reiterado durante su intervención, donde ha asegurado que, desde hace varios años, el PSOE impuso la regla de abonar las cuantías «prioritariamente por transferencia bancaria». «De hecho, en pocas ocasiones se paga en efectivo», ha agregado.

Fuentes, que ha negado que fuera ella quien firmaba las liquidaciones del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha explicado también el procedimiento para la liquidación de gastos relacionados con el partido. «Hay una hoja que usted rellena como persona que va a pedir que se le liquide. Una vez lo ha rellenado, se aporta la documentación de los gastos que se han efectuado y esta liquidación se presenta ante la administración de la casa. Luego se contabiliza y se ve que todo está de acuerdo, y entonces se anota dentro de la contabilidad del partido», ha explicado.

Sobre la posibilidad de que el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya podido recibir dinero en efectivo por alguna liquidación, Fuentes ha admitido que desconoce si se ha producido, pero sí que ha defendido el origen «lícito» de este dinero.

Al ser preguntada expresamente por si en el cierre del año 2021 vio que hubiese algún papel o liquidación de Sánchez, Fuentes ha dicho que no lo recuerda, aunque ha señalado que lleva auditando las cuentas del partido desde hace varios años y no puede saber «cada uno de los pagos que se hace y el modo en que se hace».