Salvador Illa, president de la Generalitat EP

La Generalitat catalana logra refinanciar deuda con bancos privados por primera vez en 13 años

Operación financiera del Govern antes de que el Gobierno apruebe la quita de una parte del FLA

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:59

Trece años después, el Govern sale del pozo financiero en el que entró tras la crisis de la década pasada como consecuencia del estallido de ... la burbuja del sector inmobiliario y que le llevó al borde de la suspensión de pagos. La administración central salió al rescate de la Generalitat con el fondo de liquidez autonómica (FLA), durante más de una década. Hace tres años que la deuda de la Generalitat dejó de ser calificada como bono basura y el Gobierno catalán ha anunciado este jueves un nuevo paso en la línea de la recuperación y por primera vez en 13 años ha acudido al mercado privado para refinanciar su deuda a largo plazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

