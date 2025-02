García Ortiz en el Supremo: «Yo borro todo, absolutamente todo. Son datos ultrasensibles»

Son 71 páginas. Es la transcripción íntegra de la declaración histórica de Álvaro García Ortiz ante el Supremo el pasado 29 de enero, la primera vez que un fiscal general del estado era interrogado como imputado en la historia judicial española. Allí ante el instructor ... Ángel Hurtado, García Ortiz solo respondió a su defensa para esmerarse no solo en negar estar de la filtración del correo confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso que le ha valido la acusación por revelación, sino también para alegar que no ha tratado de destruir pruebas con la cancelación de los datos de su teléfono antes de que el 10 de octubre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se hiciera con su terminal.

«Yo borro todo, absolutamente todo, de una manera regular», aseguró ante el alto tribunal. «Son datos ultrasensibles. No puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga», añadió el imputado a preguntas de la Abogacía del Estado que ejerce en este proceso como su defensa.

«Borro todo, pero no sólo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una imposición legal. Debemos borrar los datos de nuestros terminales. No lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea, lo dice la ley de protección de datos española», abundó García Ortiz, quien, según la UCO, no solo canceló los datos de su terminal sino que cambió de móvil el 23 de octubre de 2024, justo una semana después de que el Supremo le encausara por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

García Ortiz insistió en que no cancelar de forma regular información de su terminal sería un grave error porque éste «alberga información que por supuestísimo puede afectar a la seguridad de este país». «Creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan albergar en su teléfono móvil tal y tanta información como tiene el fiscal general», añadió el investigado.

En esa línea, el fiscal defendió que nunca ha intentado ocultar prueba y basó su razonamiento en que él pidió el móvil nuevo en mayo de 2024 y, sin embargo, no lo activó hasta octubre del pasado año, cuando ya se había abierto un proceso penal por la filtración.

«Lo sabe toda la curia»

A tenor de la transcripción del interrogatorio a la que ha tenido acceso este periódico, otra gran parte de su declaración la dedicó a intentar desacreditar el testimonio ante el Supremo de Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, quien se ha convertido en testigo de cargo contra García Ortiz, porque en su interrogatorio como testigo ante el Supremo dejó claro que cree que el fiscal general del Estado estuvo detrás de la filtración del correo de González Amador. «Lo sabe toda la curia fiscal y judicial, hay un desafecto de la señora Lastra a quienes dirigimos la Fiscalía española», señaló García Ortiz.

El máximo responsable del Ministerio Público desmintió la conversación incriminatoria que Lastra dijo haber mantenido con su superior poco después de que el 14 de marzo de 2024 se publicara íntegro en mail en el que el letrado del novio de Ayuso reconocía dos delitos fiscales de su cliente.

Según la fiscal de Madrid le preguntó: «¿Álvaro, habéis filtrado vosotros el correo?» A lo qué su interlocutor le respondió: «Eso ahora no importa». «Yo dudo mucho que un fiscal de este país se dirija al fiscal general en esos términos», afirmó García Ortiz.